Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasına müdahale etmeye çalışan polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Belediye Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek isteyen polis memuru Mustafa Bayaz'a, Günnür S. idaresindeki 20 R 4434 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Bayaz, yaralandı.
Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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