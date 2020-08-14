Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alandan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi'nin kars¸ısındaki yol kenarında bulunan otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.
Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını söndürdü.
Yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.