Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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