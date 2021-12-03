Üye Girişi
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi - Son Dakika

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

03.12.2021 16:00
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp mektup yazan öğrenciler, jandarmayla bir gün geçirdi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp mektup yazan öğrenciler, jandarmayla bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencileri kapıda karşılayan Engin, 1 Aralık'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp 100 mektup yazan öğrencilere anlamlı bir davranışa imza attıklarını belirtti.

Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra Aydın Jandarma Taktik İHA Komutanlığına götürüldü. Çocuklara insansız hava aracı (İHA) ile silahlı insansız hava aracının (SİHA) tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, SİHA ve İHA'ların bulunduğu garajda simülasyonla bu araçları kullandı. Trafik ve asayiş timine ait motosiklete binen çocuklar, temsili olarak uyarı anonsları yaptı.

Yangın ve narkotik köpek timlerince gösteri sunulmasının ardından çocuklara, Jandarma Çocuk ve Çevreci Çocuk dergileri, Türk bayrağı ve balon gibi çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Jandarma, Aralık, Suriye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı 16:03 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart 15:51 Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi 15:38 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Son Dakika Haberleri
16:02 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
15:52 Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
Balıkçının zor anları! Ağına takılan belirsiz cisim, bir anda hareketlenince dili tutuldu Balıkçının zor anları! Ağına takılan belirsiz cisim, bir anda hareketlenince dili tutuldu         
16:05
Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias! Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!         
15:53
Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!         
15:45
İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi         
15:35
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler         
14:58
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler         
13:24
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 16:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement