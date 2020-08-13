Son Dakika: Aydın'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada otomobil sürücüsü Yelmer ile yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Yelmer yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:55

Kaynak: AA

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