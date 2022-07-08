Edinilen bilgiye göre, Fethi S. idaresindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fethi S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Ümit T. de ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acı haberi alan kazazedelerin yakınları da hastaneye akın etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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