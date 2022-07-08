Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

08.07.2022 21:40
Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet dereye uçtu, kazada devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet dereye uçtu, kazada devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethi S. idaresindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fethi S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Ümit T. de ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acı haberi alan kazazedelerin yakınları da hastaneye akın etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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