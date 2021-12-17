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Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını - Son Dakika

Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

17.12.2021 14:39
Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın- İzmir otobanı Germencik gişelere bir kilometre kala bir otomobilden dumanlar yükseldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, otomobil küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını
Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını
Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

Germencik, Otomobil, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını - Son Dakika


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