Son dakika gündem: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

16.10.2022 19:50

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın- İzmir kara yolunda, A.P. (24) yönetimindeki 09 AHL 802 plakalı otomobille B.C.D. (18) idaresindeki 09 BT 197 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu S.T. (11) yaralandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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