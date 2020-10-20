Son dakika... Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha - Son Dakika

Son dakika... Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha

20.10.2020 22:33
Son dakika... Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha, System.String[]

Son dakika haber... AYDIN'da, Metin Tekeli (68) ve Hasan Topal (56), içtikleri sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

AYDIN'da, Metin Tekeli (68) ve Hasan Topal (56), içtikleri sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Aydın'da Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Metin Tekeli, iddiaya göre geçen cumartesi sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Tekeli, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini öğle saatlerinde kaybetti.

Ayrıca, Kuşadası Karova Mahallesi'nde sahte içki içtiği ileri sürülen Hasan Topal da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.8 GÜNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan iki kişinin daha ölümüyle, kentte 12 Ekim'den bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.


Son dakika... Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha

Hasan Topal, Tekeli, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha - Son Dakika

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