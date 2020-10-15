Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama

15.10.2020 21:11
Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Çine ve İncirliova ilçesinde, polis ile jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 179 litre sahte rakı, 54 litre sahte viski, 235 litre etil alkol ve 3 litre anason ele geçirildi.

AYDIN'ın Çine ve İncirliova ilçesinde, polis ile jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 179 litre sahte rakı, 54 litre sahte viski, 235 litre etil alkol ve 3 litre anason ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çine'nin Akçaova Mahallesinde jandarma, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde ise polis, kaçak ve sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 179 litre sahte rakı, 54 litre sahte viski, 235 litre etil alkol ve 3 litre anason ele geçirdi. Sahte içkiyle ilgili Çine'de 1, İncirliova'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama

İncirliova, Jandarma, Polis, Çine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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