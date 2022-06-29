Son dakika haber: Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

29.06.2022 12:06

Son dakika haber: Aydın'da sahte içki ve etil alkol ele geçirilen ev ve iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sahte içki ve etil alkol ele geçirilen ev ve iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi'ndeki bir ev ile Yeni Mahalle'deki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada 63 litre sahte viski ve votka, 300 litre etil alkol, 288 alkollü içki aroması ve alkol üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.

Operasyonda biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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