Son dakika... Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Son dakika... Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişiden 1'i öldü
21.10.2020 19:29
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yoğun bakıma alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yoğun bakıma alındı.
Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde bir evde Şevket Özgür Y. (48) ile Havva Ö'nün (42) rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Havva Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Didim Devlet Hastanesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Şevket Özgür Y. ise buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
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