Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç'nin silahla ateş ederek ağır yaraladığı Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika