Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç'nin silahla ateş ederek ağır yaraladığı Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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