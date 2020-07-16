Son Dakika | Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yolboyu Mahallesi'nde Ramazan Karaca ve Mevlüt Boztaş'ın bulunduğu 07 BIN 52 plakalı otomobilin önünü kesen M.U. ve C.U. tarafından araca tabancayla ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ramazan Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Boztaş, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boztaş, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan Karaca, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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