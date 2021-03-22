Son dakika: Aydın'da suç çetesine şafak operasyonu : 9 gözaltı - Son Dakika

AYDIN'ın Çine ilçesinde, polis ekipleri şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağladığı ileri sürülen bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramada şüphelilere ait kalaşnikof, pompalı tüfek, av tüfeği, kasatura, kama ve çelik yelek gibi malzemeler bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirlikleri ile Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekipleri ihbar üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese operasyon düzenledi.

İKİ AY İZLENDİLER

Polis ekipleri iki ay süreyle izledikleri çeteye yönelik geçen 19 Mart Cuma günü şafak vakti harekete geçti. Aralarında çete lideri olduğu iddia edilen M.A.'nın da bulunduğu E.A, İ.A, F.A., T.O., U.U., A.E., A.K.K. ve yaşı 18'den küçük toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sırasında toprağa gömülü vaziyette 1 kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 4 şarjör, 70 makineli tüfek mermisi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı sürgüsü, 34 kurusıkı fişeği, 135 av tüfeği fişeği, 2 kama, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 sustalı bıçak, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.