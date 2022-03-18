Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

18.03.2022 14:10
Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi obje ve eser ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi obje ve eser ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüphelinin içinde bulunduğu 09 ADF 417 plakalı otomobil, dün Balat ve Akyeniköy mahalleleri arasındaki Güllübahçe mevkisinde durduruldu, içindeki A.G. ve B.D. gözaltına alındı. A.G.'nin üst aramasında 2 tarihi yüzük ve kırılmış 4 parça halinde sikke bulundu. Durdurulan araçtan yola atıldığı tespit edilen poşet içinde ise 23 tarihi obje ele geçirildi. Otomobildeki aramada da dedektör bulundu. Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Bizans, Didim, Aydın, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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