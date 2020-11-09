Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Avcı (35) idaresindeki motosiklet Nazilli Beydağ yolunda S.M idaresindeki 35 Z 9090 plakalı kamyona arkadan çarparak yola devrildi. Çarpmanın etkisi ile Ferhat Avcı ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hasan D. yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ferhat Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Hasan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var