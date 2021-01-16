Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Ali Bilgeç (41) yönetimindeki 09 TC 072 plakalı otomobil, Ortaklar Asri Mezarlığı civarında bir fabrikadan yola çıkan Ü.C. idaresindeki 31 P 4161 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan Ali Bilgeç, kaldırıldığı Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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