Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

25.03.2022 17:20
Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı kavşak içerisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HT 658 plakalı jip ile 09 ADF 812 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, E.M., D.G., D.A, K.T. ve G.A.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Uğur Eser-İHA)

Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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