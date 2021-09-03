Son dakika! Aydın'da traktörden düşen kadın öldü - Son Dakika

Soysal'ın tarlaya çalışmak için gittiği öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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