Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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