Son dakika... AYDIN'DA YÜZDE 50 KURU TARIMA GEÇME KARARI ALINDI - Son Dakika

AYDIN'da bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 2022 sulama sezonunda yüzde 50 kuru tarıma geçme kararı verildi. Kuru tarım alanlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmaların DSİ tarafından yürütüleceği duyurulurken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, bu kararı çiftçilerin vermesi gerektiğini dile getirdi.

Aydın Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığı çalışmayla, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 2022 sulama sezonunda, yüzde 50 kuru tarıma geçilmesine karar verdi. Tarlaların kalan bölümlerinde, tav suyu hariç yılda 2 defa sulama yapılabileceği belirtildi. 2022 yılı şubat ayında bu kararın tekrar gözden geçirileceği barajlardaki doluluk oranının beklenin üzerinde gerçekleşmesi halinde yüzde 50 kuru tarıma bırakma kararının, tamamen ortadan kalkabileceği gibi kısmen iyileştirmeler yapılmasının mümkün olabileceği kaydedildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un imzasının bulunduğu karar Bozdoğan, Akçay, Aydın, Menderes ve Söke sulama birliklerine gönderildi. 2022 yılı için Adıgüzel, Kemer ve Çine barajı havzası sulama planlamasında kalan bölgelerde bu hususlara uyulması gerektiği de belirtildi. Sulama alanlarındaki kuru tarım alanlarının belirlenmesiyle ilgili detaylı çalışma DSİ tarafından yürütüleceği duyuruldu. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, nerede kuru nerede sulu tarım yapılacağına çiftçilerin karar vermesinin daha yerinde bir karar olacağına dikkati çekip, bunun da 15 Aralık tarihine kadar netleşmesi gerektiğini söyledi. Geçen ay Aydın'ın Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan 2 metreyi bulan derin çatlakların kuraklıktan dolayı oluştuğu ileri sürülmüştü.

'NEREDE SULU NEREDE KURU TARIM YAPILACAĞI ÇİFTÇİYE BIRAKILSIN'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DSİ, geçen mart ayında bizlere arazilerimiz için 2 defa su verileceğini belirtmişti. Bizde bunun çok geç verilen bir karar olduğunu söyledik. Bu saatten sonra tarlaya ekilecek üründe hiçbir değişiklik yapamayacağımızı ve ancak tek ürün ekme şansımızın olduğunu söyledik dedi. Bu defa konuyla ilgili erken davranıldığını belirten Kaykı, Alınan kararla tarlalarımızın yarısında kuru tarım yapacağız. Bunun önceden açıklanması iyi oldu. Böylece üretici, ne ekeceğine karar verebilecek. Bu uygulamanın aynısı geçen yıl Batman ilinde yapıldı. Orada çok iyi randıman alındığı söylendi. Bizim bölgemizde küçük araziler ve kiralık araziler çok. Bu nedenle tedirgin olan çiftçiler var. Su ve kuru tarım yapılacak arazilerin kura ile çekileceği bildirildi. Nerede kuru nerede sulu tarım yapılacaksa bunun kararını 15 Aralık tarihine kadar netleşmesi gerekiyor. Çiftçilerin de nereye ne ekeceğini şimdiden bilmesi lazım. Biz planlarımızı önceden yapalım ama inşallah çok yağmur yağar barajlar suyla dolar bu planlara da ihtiyaç olmaz. Bu yıl pamuk iyi para yapınca kiralanan arazi sayısında yüzde 100 artış oldu. Eğer pamuk ekmek için kiraladığımız tarla kuru tarıma çıkarsa çiftçi kira parasını bile ödeyemez. İlçemiz sınırları içinde 45 bin dekar ekili arazi su istiyor. Bunun yarısının sulanabileceği söyleniyor. Bize göre, nerede kuru tarım nerede sulu tarım yapılacak buna çiftçiler kendi karar verse daha yerinde bir karar olur diye konuştu.