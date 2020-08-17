Son dakika! Aydın'da zirai alanda çıkan yangın Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara sıçradı - Son Dakika

Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 50 dekarlık alan zarar gördü.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.