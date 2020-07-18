Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu - Son Dakika

Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi.

Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Orman Böşge Müdürlüğü'ne ait tüm helikopterlerin su taşıdığı yangını köylüler endişeli gözlerle seyrederken kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi


Aydın Efeler İlçesi'ne Bağlı Dalama Karahayıt, ve Yebiköy yakınlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağın eteğinde başlayan orman yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler öğlene doğru yangını kontrol altına aldı. Öğlenden sonra rüzgarla birlikte yeniden kontrolden çıkan alevler tüm bölgeyi sardı.


Aydın Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çevredeki tüm bölgelerden Dalama'daki yangını söndürmesi için personel takviyesi yapılırken arazözlerin de yangın bölgesine su taşımasına yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları dört çekerli araçların hareket edebileceği bölgeye kadar su taşıdı.


Rüzgarın etkisi ile hızla büyümeye devam eden yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne konuşlu tüm helikopterler bölgeye sevk edildi. Bu arada Büyükşehir ve Efeler Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki diğer belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılması için yangın bölgesine sevk edildi.


Devam eden yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Sabah, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:41 "4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:26 Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 17:11 Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
18:41
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
17:26
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
17:24
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
17:11
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 19:03:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]