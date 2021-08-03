Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, orman yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Arat, Aydın sınırları içerisinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangının Muğla sınırlarına da sıçradığını anımsatan Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangına vatandaşların da seferber olduğun aktaran Arat, şöyle devam etti:

"Burada devlet ve milletin güç birliği var, herkes seferber oldu. Sayın Valimiz buradaydı, biraz önce ayrıldı. Yangını koordine ettiler. Hava aydınlanır, aydınlanmaz, Muğla tarafında özellikle devam eden yangın bölgesinde müdahale edecek. Vatandaşlarımız ve ekiplerimiz canla başla çalıştı. Şuanda bulunduğumuz bölgede Aydın sınırları içerisinde devam eden bir şey yok. Yerleşim yerlerine de herhangi bir zararı olmadı. Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı. Ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü."

-'Burada cehennemi yaşadık'

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan 43 yaşındaki Şenay Kurt, yangın esnasında ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, komşusunun ahırına taşıdıklarını söyledi. Eline aldığı kürekle alevleri söndürmek için mücadele veren Kurt, "Bugün burada cehennemi yaşadık. Ateş geliyor denildiğinde dağın öteki kısmındaydı. Ama biz buraya koşarak geldik. Ahırdan hayvanlarımızı çıkardım. İnek, tavuk, köpek ve eşek vardı. Eşeği saldım, eşeği az önce aşağıda canlı olarak görünce çok mutlu oldum, Allah'ıma şükürler olsun. Eşeğimi gördüm orada." diye konuştu.

Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı.