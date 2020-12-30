Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.
Sabahattin K'nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı otomobil, Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde durduruldu.
Yapılan aramada bagajda 864 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Sabahattin K, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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