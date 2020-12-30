Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

30.12.2020 17:43

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Sabahattin K'nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı otomobil, Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde durduruldu.

Yapılan aramada bagajda 864 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Sabahattin K, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Denizli, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada         
17:19
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı         
16:47
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 18:05:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei