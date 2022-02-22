Üye Girişi
Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

22.02.2022 09:05
Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine bir motosikleti takibe aldı.

Yapılan çalışmada motosikletteki İ.A ve Ö.Ü. kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika... Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika... Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
08:35 Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!
08:26 BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü
08:14 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:08 Ukrayna'yı ilk terk eden ABD oldu: Krizin ardından diplomatlar Polonya'ya kaydırılıyor
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:56 Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin büyük bölümü sağanak altında! İşte 22 Şubat hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement