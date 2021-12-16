Son dakika... Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Engin, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Engin, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" fotoğraflarını oylayan Engin, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini ve seçerken zorlandığını belirten Engin, oylamada yer alan tüm muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.