Son dakika: Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü

Son dakika haberleri: Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, her iki kurumun birlikte uyum içinde çalışacağını belirterek Kıdemli Albay Macit Engin'e görevinde başarılar diledi. ADÜ'nün, Aydın'ın güzide eğitim kurumu olduğunu belirten Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Son Dakika

Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın

Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı

Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı

Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu

Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek