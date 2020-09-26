Son dakika... Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

Son dakika... Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika... Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçaova Mahallesi Gökbel Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Öte yandan Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangının da devam ettiği bildirildi.

Akçaova, Yangın, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 23:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

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