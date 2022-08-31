Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu

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4.7 büyüklüğündeki sarsıntıdan 15 dakika sonra bir korkutan deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.





15 DAKİKA ARAYLA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan bölgede 15 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken merkez üssünün Kuşadası olduğu belirtildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: