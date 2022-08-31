Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.
Öte yandan bölgede 15 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken merkez üssünün Kuşadası olduğu belirtildi.
İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu - Son Dakika