Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu - Son Dakika
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Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu

31.08.2022 13:17

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 12.56 sıralarında yaşanan 4.7 şiddetindeki depremin 15 dakika sonrasında 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar İzmir, Aydın ve Muğla'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

Son Dakika! Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem


15 DAKİKA ARAYLA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan bölgede 15 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken merkez üssünün Kuşadası olduğu belirtildi.

Son Dakika! Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı
Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı
Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı
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Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2) AFAD: Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD: Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika Güncel Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu - Son Dakika


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13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
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SON DAKİKA: Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu - Son Dakika
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