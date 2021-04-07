Son dakika... AYDIN OTEL LOBİSİNDE PARTİ YAPANLARIN EĞLENCESİNE POLİS BASKINI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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Otel lobisinde parti yapanların eğlencesine polis baskını; o anlar kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir otelin lobisinde loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, koronavirüs kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi polis baskınıyla sona erdi. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da ilçe merkezinde bulunan bir otelin lobisinde yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiğini, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan oturdukları ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, otele operasyon düzenledi. Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerini karşılarında görenlerin maskelerini takmaya çalışmaları yer aldı.