Aydın Valiliği, sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle İzmir ve Aydın'da gözaltına alınan 2 yabancı uyruklunun ülkelerine gönderildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden Türk milleti hakkında galiz ifadeler kullandıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden birinin İzmir, diğerinin Aydın'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu yabancıların, 3 Ocak 2022 tarihinde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari iş ve işlemleri yapılmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen söz konusu yabancı uyruklu 2 kişinin, 5 Ocak 2022'de Aydın Geri Gönderme Merkezi'nce ülkelerine geri dönüş işlemleri tamamlanmıştır."
Kaynak: AA
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