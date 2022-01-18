Son dakika haberi... AYDIN VE İZMİR'DE LÜKS OTOMOBİLLERİN KM'SİNİ DÜŞÜREN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON, 12 GÖZALTI - Son Dakika

AYDIN'ın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 38 kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik Aydın ve İzmir'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına aldı.

Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Aydın ve İzmir'de belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.A.'nın liderliğinde M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 adet kurusıkı tabanca, 103 fişek, 4 kama ve 1 muşta ele geçirildi.

38 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Yakalanan şüpheliler kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alarak tamir ettikten sonra İzmir ve Aydın Didim'de kilometrelerini düşürdükleri, gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri daha sonra internet sitesi üzerinden yüksek fiyatlara sattıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 38 kişiyi bu yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.