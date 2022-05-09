Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

09.05.2022 14:22
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu çevre yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu Hıdırağa istikametinden Ergene Marmaracık istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki demir aydınlatma direğine çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralanırken, yerinden kopan aydınlatma direği de yola devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, araçlar hurdaya döndü İki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, araçlar hurdaya döndü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:45:01. #1.12#
SON DAKİKA: Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement