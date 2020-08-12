Güven USTA - Murat KORKMAZ/ Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay

yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yanınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca; yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı yangın mahalline sevk edilmiştir" denildi.