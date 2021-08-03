Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın çıkaran sanığa verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu - Son Dakika

İstinaf, terör örgütü PKK adına 2019'da Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıkaran tutuklu sanık Yakup Akman'a verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezasını usul ve esasa uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Aydos Ormanı'nda 2019'da çıkan yangına ilişkin sanık Yakup Akman'ın yargılandığı davada yerel mahkemece 28 Nisan 2020'de verilen mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunu değerlendirdi.

Dosya üzerinden inceleme yapan daire, kararında, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulmadı.

Daire, yerel mahkemenin kararında delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğine ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğuna hükmetti.

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını belirten daire, sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek istinaf başvurusunu 22 Eylül 2020'de esastan reddetti.

Gerekçeli kararın da yazılmasının ardından dava dosyası, Aralık 2020'de Yargıtaya gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yakup Akman'ın Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da yangın çıkardığı için tutuklandığı, PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği belirtilmişti.

İddianamede, iki kişinin yangını gördüğünü belirtilerek, sanık Akman'ın olay günü 15.51-18.12 arasında Pendik'te olduğu, saat 17.49'da 112 acil servis ile saat 17.50'de 110 yangın ihbar ve 155 polis imdat hattını arayarak ormanda yangın başladığı bilgisini verdiği aktarılmıştı.

Sanığın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre aceleyle olay yerinden ayrılmayıp söndürmeye çalışmasının bekleneceği anlatılan iddianamede, Akman'ın kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedilmişti.

Akman'ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilen iddianamede, sanığın "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakmak" suçundan müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2020'deki karar duruşmasında, sanık Yakup Akman'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, bunu müebbet hapse çevirmişti.

Heyet ayrıca sanığın terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.