Son Dakika: Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Sancaktepe Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:42

Kaynak: DHA

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