Ormanda çaldıkları kabloların bakırlarını çıkarmak için ateş yakan şüphelilerin, av tüfeğiyle ateş ettikleri ancak itfaiyeciyi yaraladıklarından haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiyeciye tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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