Son dakika: Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada

24.03.2022 09:32

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uludağ'da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı. Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.

Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, "Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynırlarının orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik" dedi.

(Ahmet Berke Erdal-İHA)

YORUMLAR
500
Uludağ'da ayı paniği... Çöp konteynerini karıştıran ayıyla böyle göz göze geldiler Uludağ'da ayı paniği... Çöp konteynerini karıştıran ayıyla böyle göz göze geldiler Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi

Türkiye, Uludağ, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
09:08 Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
09:08 Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement