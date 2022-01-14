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Son dakika... Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika... Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

14.01.2022 17:42
Son dakika... Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kemal Ayyıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Ayyıldız, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Beni çocuklarımın yanına, Manisa'ya gönderin. Zaten tutukluyum. Kaçabilme ihtimalim söz konusu değildir." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kamer Ç, olay tarihinde çilingir olarak çalıştığını söyleyerek, "Kapının üst kilidini açtım. Açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Eski zincir mantığıyla kapıya konulmuş bir güvenlik kelepçesi kapıyı tutuyordu. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Ben de bunun üzerine görevlilere içeride birinin olduğunu söyledim. Kapıyı tekrar aynı şekilde açtık. O sırada sol taraftaki aynadan içerideki birinin mutfağa girdiğini, bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Kısa bir süre sonra kapının aralığından yoğun bir ateş çıktı. Devamında ise içeriden yoğun bir gaz kaçağı sesi geldiğini fark ettim. İçeride bulunan kişi evi yakıyordu." ifadelerini kullandı.

Tanık Derya A. da olay günü Aylin Sözer'in evine gittiğini belirterek, "Kapının mercek bölümünden içeride hareket eden bir görüntü olduğunu fark ettik. Nilay, sürekli Aylin Sözer'in telefonunu arıyordu ancak açılmıyordu. Buna karşılık Aylin Sözer'in telefonundan küfürlü ve değişik mesajlar geliyordu. Sonrasında polisi çağırdık. Çilingir kapıyı açmasına rağmen kapı tamamen açılmadı. İçeride bulunan kişi elindeki bıçağı kapının arkasından savurdu. Polis memuru bıçağı tuttu ve kapıyı açmaya çalıştılar." dedi.

İçerideki kişinin sürekli elindeki bıçakla hamleler yapmaya çalıştığını anlatan tanık Derya A, "Sonrasında içeriden kuvvetli bir alev geldi. Bu alevden hem polis memurları hem de biz ciddi şekilde etkilendik ve yere düştük. Yüzümüz kararmış vaziyetteydi. Bu alev bir patlama sesiyle geldi içeriden. Balkondan öncelikle apartman görevlisine doğal gazı kesmesi için seslendik. Çünkü içeriden gelen sesler itibarıyla doğal gaz saatinin patladığını düşündük. Sonrasında itfaiye geldi, koridor komple yanmış vaziyetteydi." şeklinde konuştu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dinlenmeyen 3 tanığın bir sonraki duruşmanın gün ve saatinde mahkemede hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız'ın "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede sanık Ayyıldız'ın ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme"den 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık"tan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Öğretim Üyesi, Aylin Sözer, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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