İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Aylin Sözer'in cenazesi Kartal'da buluna gasilhaneye getirildi.

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