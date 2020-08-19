Son dakika! AYM'den "basit yargılama usulü"ne ilişkin iptal kararı

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasalaşan ilk yargı paketiyle başlatılan "basit yargılama usulü"nün, 1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda uygulanmamasını öngören kuralı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasalaşan ilk yargı paketiyle başlatılan "basit yargılama usulü"nün, 1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda uygulanmamasını öngören kuralı iptal etti. Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) ilk yargı paketiyle eklenen ve "1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda basit yargılama usulünün uygulanamayacığı"nı öngören hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla, "kovuşturma evresine geçilmiş" ibaresinin aynı bentte yer alan "basit yargılama usulü" yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Gerekçede, itiraz konusu kuralın belirli bir tarihten önce "kovuşturma aşaması"na geçilmiş dosyalarda "basit yargılama usulü"nün uygulanmayacağını öngördüğü belirtildi. CMK'de basit yargılama usulünün uygulanması sonucunda mahkumiyet kararı verilmesinde sonuç cezada dörtte bir oranında indirim yapılmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi: "İtiraz konusu kural, yargılama aşamasında olup henüz hüküm kurulmamış, dolayısıyla yeni bir yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi olan basit yargılama usulünün belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasını öngörmek suretiyle Anayasa'nın 38. maddesini ihlal etmektedir."

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:35

Kaynak: AA

Son Dakika

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak

Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak

Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi