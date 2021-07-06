Terör örgütü propagandası yapmak suçundan milletvekilliği düşürülen, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'na yönelik "hak ihlali" kararına vardı.
Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkemeden çıkacak kararla davayla ilgili yeni bir sürece girilmiş olacak.
Diğer yandan Ömer Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu önceki gün gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun halen tahliye edilmemesi üzerine HDP, Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.
Eyleme müdahale eden polis, aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı. Gergerlioğlu, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Son Dakika › Politika › Son Dakika: AYM'nin 'hak ihlali' kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi - Son Dakika