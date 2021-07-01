Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

VEKİLLİĞE GERİ DÖNMESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLAYACAK

Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti. Öte yandan vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun CHP'li Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi vekilliğe geri dönmesi için süreç başlayacak.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu kişisel Twitter hesabından babası hakkında verilen kararın ardından paylaşımda bulundu. Mahkemenin babası hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak "Tahliye oluyor babam, tahliye oluyor" diye yazdı.