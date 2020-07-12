Son Dakika: Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika: Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aynı aileden 5 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı

Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aynı aileden 5 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aile üyeleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken oturdukları bina karantinaya alındı.

Son günlerde korona virüs vaka sayısında artışların yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da bir bina karantinaya alındı. Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 453'üncü sokakta bulunan bir apartmanda ikamet eden 5 kişilik aile, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan 3'ü çocuk 5 kişi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Korona virüsün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı. Binanın giriş çıkışları polis tarafından kapatıldı.

Filyasyon ekipleri binada çalışma başlatırken, apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Koronavirüs, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 22:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]