Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti

18.12.2020 13:32
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü.

RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADIOğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜAynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞRize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19 tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.


- Neysu
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti

Fatma Duman, Koronavirüs, Aralık, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var
Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı         
13:28
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
10:24
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 13:45:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei