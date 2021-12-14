SAVCILIK, WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNİN ABD'DEN TALEP EDİLMESİNİ İSTEDİ

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili bugün saat 09.00 sıralarında başlayan duruşma saat 19.30 sıralarında sona erdi. Sanıkların ve öldürülen Dedeoğulları ailesinin yakınlarının dinlenmesinin ardından taraf avukatları ve savcılık, mahkeme başkanlığına taleplerini iletti.