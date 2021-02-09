Son Dakika | Aynı bölgede ikinci kez yangın çıkınca muhtar isyan etti - Son Dakika

Son Dakika | Aynı bölgede ikinci kez yangın çıkınca muhtar isyan etti

09.02.2021 22:27
Son Dakika | Aynı bölgede ikinci kez yangın çıkınca muhtar isyan etti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü. Aynı bölgede 2'nci kez yangının çıkması ise mahalle muhtarını isyan ettirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün ve bugün Kurudere Mahallesi Bıçkıdere mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangınlarda 4 dört dönüm arazi yanarak küle döndü. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet ise 2 gün arayla aynı bölgede meydana gelen yangınlara tepki gösterdi. Emanet, "Yangının sorumlularını bulamadık. Artık kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bu, vatana ihanetten başka bir şey değil" dedi.

Karasu Orman İşletme Müdürlüğü şefi ile de konuyu görüştüklerini ifade eden Muhtar Emanet, "Aynı bölgede iki gün içerisinde ikinci yangın oldu. Bu nedenle bölgeyi çit ile kapatmayı kararlaştırdık. Günlerdir halkımızı anons ile uyarıyorum. Ancak buna rağmen bunların yaşanması üzücü bir durum" sözlerine yer verdi.

(Esra Angün/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aynı bölgede ikinci kez yangın çıkınca muhtar isyan etti - Son Dakika


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