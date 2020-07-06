Son Dakika: Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi - Son Dakika

Son Dakika: Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi

Son dakika haberleri... Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan iki kuzen memleketleri Adıyaman'da, aynı tabutta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

ADIYAMAN - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan iki kuzen memleketleri Adıyaman'da, aynı tabutta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyüne aileleriyle birlikte şeker pancarı çapası için giden Devran Konaç ile amcası oğlu olan Ramazan Konaç (3), sulama kanalı içerisine düştü. Aileleri tarafından sulama kanalından çıkarılan kuzenler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kuzen burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her iki kuzenin cenazeleri hastaneden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aynı tabutta konulan cenazeler, Sivas'tan Adıyaman'a getirildi. Aynı tabut içerisinde Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Devran Konaç ve Ramazan Konaç, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta defnedildi.

Yıldızeli, Adıyaman, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 07:57 Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Hukukçular iptal edilen sokağa çıkma cezasını konuşuyor: Polisin kestiği koronavirüs cezaları iptal olur mu?
16:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 02:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]